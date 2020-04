Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Pkw macht sich in abschüssiger Straße selbstständig - Haus beschädigt

Eine unschöne Überraschung erlebte eine 29-Jährige, als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte. In der Straße Am Brunnenhaag hatte sich der Fiat am Montagmittag, gegen 12.15 Uhr, selbstständig gemacht. Vermutlich weil die die Handbremse nicht angezogen war rollte das Auto, trotz eines eingelegten Ganges, die Straße hinab und prallte auf ein Gebäude. Am Haus entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von vermutlich 1.500 Euro.

Lauda-Königshofen: Nachts Gegenstände auf die Fahrbahn gestellt - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter stellten in der Nacht von Montag auf Dienstag Gegenstände auf die Fahrbahn der B 290 zwischen Lauda und Königshofen. Im Bereich der Abzweigung nach Marbach ereignete sich aufgrund dort abgestellter Farbdosen ein Verkehrsunfall. Zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Als der Unfallbeteiligte kurz nach 3.00 Uhr, die B290 befuhr, konnte er den Dosen nicht mehr ausweichen und prallte mit seinem Fahrzeug dagegen. Die mit roter Farbe gefüllten Farbdosen platzten auf und verursachten einen Schaden am Fahrzeug. Die Fahrerin eines Toyota und der Fahrer eines BMW konnten in der Folge den Dosen bzw. der Farblache ebenfalls nicht mehr ausweichen. Alle Fahrzeuge sind erheblich mit roter Farbe verschmutzt. Die Ermittlungen zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr führt der Polizeiposten in Lauda-Königshofen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter machen können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 09343 6213 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell