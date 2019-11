Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brandschutzübung im Marienhospital Wattenscheid

Heute morgen um 10 Uhr wurde eine Übung im Marienhospital Wattenscheid durchgeführt. Übungsannahme war ein Feuer in einem Patientenzimmer mit starker Rauchentwicklung. Fast 40 Mitarbeiter und Patienten sollten sich in einen rauchfreien Bereich retten. Eine Station der Akutgeriatrie im 2. Obergeschoss wurde vernebelt und musste durch das Krankenhauspersonal geräumt werden, die Feuerwehr war mit einem Löschzug der Wache Wattenscheid eingebunden. Die Übung war nach 40 Minuten beendet, alle Patienten konnten danach wieder zurück in ihre Zimmer.

