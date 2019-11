Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rauchentwicklung aus einer Wohnung in Bochum-Laer

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am heutigen Dienstag ging um 13:20 Uhr in der Leitstelle ein Notruf über eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Laerfeldstraße ein. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Löschzüge der Innenstadtwache und der Hauptwache in Werne. Die vorgehenden Trupps gingen unter Atemschutz vor und retteten den Wohnungsinhaber aus der verrauchten Wohnung im ersten Obergeschoss. Nach der Untersuchung durch den Notarzt, wurde dieser in eine Bochumer Klinik transportiert. Ursache der Verrauchung waren Essensreste auf dem eingeschalteten Elektroherd die abgelöscht wurden. Anschließend erfolgten noch Lüftungsmaßnahmen. Es waren 20 Einsatzkräfte vor Ort, um 14.15 Uhr war der Einsatz beendet.

Rückfragen bitte an:

Frank Hilbig

Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Frank Hilbig

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell