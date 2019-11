Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kellerbrand im Pflegheim Am Bleckmannshof

Am Nachmittag um 14:14 Uhr ging in der Leitstelle der Feuerwehrwehr der Notruf zum Kellerbrand in einer Pflegeinrichtung ein.

Die Einsatzkräfte der Feuerwache III und der Innenstadt trafen kurze Zeit später ein und unterstützten die diensthabenden Betreuer die z.T. nicht gehfähigen Bewohner des Hauses ins Frei zu verbringen. Parallel dazu wurde der Kellerbrand unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Durch anschließenden Lüftungsmaßnahmen mittels Hochleistungslüfter wurden alle Räume in kurzer Zeit entraucht und belüftet, so dass die Bewohner zügig wieder in ihre Unterkunft begleitet werden konnten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr hat mit der Löscheinheit Querenburg den Einsatz unterstützt.

Die Polizei hat die Einsatzstelle übernommen und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

