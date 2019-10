Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuerwehr evakuiert kurzfristig 33 Personen nach Geruchsbelästigung durch Buttersäure aus einem Gebäude.

Bochum (ots)

Am heutigen Montag wurde die Feuerwehr Bochum um 14:20 Uhr zu einer Geruchsbelästigung im Gebäude Bongardstraße 25 gerufen. Schnell waren 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort. Der Geruch von Buttersäure war deutlich im Flur und im Bereich des Aufzuges wahrnehmbar.Dort waren am Boden Reste der Buttersäure sichtbar. Zunächst wurden 33 Personen, die sich im Gebäude befanden, ins Freie gebracht. Die Einsatzstelle wurde belüftet. Nach ca. 1 Stunde konnten wieder alle Personen in das Gebäude.

