Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar gestohlenes Fahrrad im Internet wiederentdeckt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (16.03.2020) einen 15 Jahre alten Jugendlichen und seinen 13-jährigen mutmaßlichen Komplizen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, ein Fahrrad gestohlen und über eine Internetplattform zum Kauf angeboten zu haben. Ein 50 Jahre alter Mann entdeckte am Montag (16.03.2020) in einem Internetshop sein Fahrrad, das am Donnerstag (12.03.2020) am Löwen-Markt gestohlen wurde. Alarmierte Polizeibeamte ermittelten die beiden Tatverdächtigen und nahmen sie daraufhin am Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, vorläufig fest und beschlagnahmten das Fahrrad. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern überstellt.

