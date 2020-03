Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Zigarettenautomaten eingeschlagen - drei Jugendliche vorläufig festgenommen

Stuttgart-Münster (ots)

Polizeibeamten haben am Montag (16.03.2020) drei Jugendliche im Alter von 15 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an der Kölner Straße einen Zigarettenautomaten beschädigt zu haben. Zeugen beobachteten die drei Tatverdächtigen, wie sie gegen 11.10 Uhr gemeinsam auf einen Zigarettenautomaten einschlugen, ihn beschädigten und anschließend Richtung Burgholzhofstraße davongingen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen das Trio an der Burgholzhofstraße vorläufig fest. Der Schaden am Automaten kann bislang noch nicht beziffert werden. Ob die Tatverdächtigen auch Bargeld aus dem Gerät erbeuteten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die drei Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.

