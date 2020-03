Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drogentote

Stuttgart-Mitte

Eine 17 Jahre alte Jugendliche und ein 33 Jahre alter Mann sind offenbar an den Folgen ihrer Drogensucht gestorben. Die 17-Jährige verstarb am Sonntag (08.03.2020) in einem Stuttgarter Krankenhaus nachdem sie zuvor offenbar Drogen konsumiert hatte. Kräfte der Feuerwehr entdeckten die 17-Jährige gegen 12.30 Uhr in der Jakobstraße und leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes erste Hilfe. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Eine Betreuerin entdeckte den 33 Jahre alten Mann am Dienstag (10.03.2020) gegen 12.30 Uhr tot in seiner Wohnung an der Weberstraße, nachdem sich der 33-Jährige bereits seit mehreren Tagen nicht mehr gemeldet hatte. Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar ebenfalls an den Folgen seiner Drogensucht gestorben ist.

