POL-S: Alkoholika bei Gaststätteneinbruch erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag (15.03.2020) in eine Gaststätte an der Teckstraße eingebrochen und haben etliche Flaschen Alkoholika gestohlen. Die Täter schlugen zwischen 23.30 Uhr und 08.00 Uhr eine Scheibe der Gaststätte ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie brachen mehrere Mitarbeiterspinde auf und stahlen einen Tablet-PC vom Tresen. Zudem stahlen sie eine noch unbekannte Anzahl Flaschen mit alkoholischen Getränken. Der Wert des Diebesguts ist noch unbekannt, dürfte sich aber auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

