Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Diebstahl - Täter flüchtig

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstag (14.03.2020) hat ein unbekannter Täter einem 21-Jährigen gegen 05.30 Uhr in der Klettpassage seine Geldbörse geraubt. Zunächst sprach der Täter den Geschädigten an und fragte nach einer Zigarette. Er nahm den Geschädigten danach in den Arm und tastete seine Jackentaschen ab. Hierbei bemerkte der Geschädigte, dass der Täter ihm den Geldbeutel aus einer Jackentasche zog und die Örtlichkeit verlassen wollte. Als der 21-Jährige den Täter daraufhin verfolgte und ihn nach wenigen Metern stellen konnte, zog dieser ein Messer, machte eine Stichbewegung in Richtung des Geschädigten und drohte damit, ihn abzustechen. Der Täter konnte daraufhin mit dem Geldbeutel in unbekannte Richtung fliehen. Täterbeschreibung: 30-35 Jahre alt, 184 cm groß, dick, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, einem schwarz/weiß/grau gestreiften T-Shirt und kaputten Schuhe. Er sprach schlechtes, gebrochenes Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon-Nummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

