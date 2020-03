Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin von Klein-Lkw überrollt.

Stuttgart-Möhringen (ots)

Am Freitag (13.03.2020) gegen 14.30 Uhr befuhr der 34-jährige Lenker eines Klein-Lkw die Zufahrt zu einer Tiefgarage in der Rembrandtstraße. Als er bemerkte, dass er aufgrund der begrenzten Einfahrtshöhe nicht in die Tiefgarage einfahren konnte, wollte er mit seinem Fahrzeug rückwärts rangieren um zu wenden. Hierbei übersah er eine hinter dem Klein-Lkw vorbeigehende 54-jährige Fußgängerin, welche von der Ladepritsche erfasst und zu Boden geworfen wurde. Die Fußgängerin erlitt bei dem Zusammenprall multiple Frakturen und Schürfwunden und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

