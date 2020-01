Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß auf der Feldhauser Straße

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 14.15 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Feldhauser Straße in Richtung Zweckel. Als er in Höhe der Einmündung Am Pferdekamp wendete, stieß er mit dem auch in Richtung Zweckel auf der Feldhauser Straße fahrenden 74-jährigen Autofahrer aus Gladbeck zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-jährige Beifahrerin des 23-Jährigen leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 7000 Euro Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste der Unfallbereich gesperrt werden.

