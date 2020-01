Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Gast schlägt in Kneipe um sich

Recklinghausen (ots)

Ein 48-Jähriger geriet am Samstag gegen 02.30 h angetrunken in einer Gaststätte an der Halterner Straße mit mehreren Gästen in Streit. Er ging kurz hinaus und kam mit einem Kantholz von einer Baustelle in der Nähe zurück. Damit schlug er im Eingangsbereich auf Gegenstände und dann auch auf den Wirt, einen 41-jährigen Dorstener, ein. Der Tatverdächtige konnte überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Wirt wurde leicht verletzt.

