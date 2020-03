Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrunkener Radfahrer von Pkw erfasst

Stuttgart-Süd (ots)

Am Freitagabend (13.03.2020) ist es in Stuttgart-Heslach zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer gekommen. Gegen 19.30 Uhr wollte ein offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stehender 44-jähriger Radfahrer die Schreiberstraße an der Fußgängerfurt auf Höhe der Matthäuskirche trotz Rotlicht überqueren. Hierbei wurde der 44-Jährige vom Pkw eines 20-jährigen Fahrzeuglenkers, welcher in Richtung Böheimstraße unterwegs war, erfasst und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. An Fahrrad und Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 100 EUR.

