POL-E: Essen: Überfall auf Schnellrestaurant - Mercedes nach bewaffnetem Raub gesucht

45359 E.-Schönebeck: Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Schnellrestaurant an der Aktienstraße am Donnerstag, 20. Juni, sucht die Polizei nach den Tätern und dem Fluchtwagen. Gegen 1.50 Uhr, als das Restaurant bereits geschlossen hatte, wollte ein Angestellter durch eine Hintertür Müll nach draußen bringen, als er von zwei maskierten Männern überrascht und zurück in das Gebäude gedrängt wurde.

Einer der Täter bedrohte den Mann mit einer Pistole. Im Gebäude forderten die Täter die noch anwesenden Angestellten, insgesamt drei, auf, in das Büro zu gehen. Der 26-jährigen Schichtleiterin befahlen sie, den Tresor zu öffnen und das darin befindliche Geld in eine schwarze Sporttasche zu packen. Anschließend flohen die zwei Unbekannten - vermutlich durch die Tür, durch die sie auch in das Gebäude gelangt sind. Einem vierten Mitarbeiter ist es gelungen, aus dem Restaurant zu entkommen. Er konnte vor dem Lokal einen dritten Tatverdächtigen beobachten, der telefonierte und in einen grauen oder silbernen Mercedes stieg, der von einer weiteren Person gefahren wurde. Als die anderen zwei Täter aus dem Restaurant kamen, stiegen auch sie in das Auto und fuhren in Richtung Frintroper Straße davon. Bei dem Fluchtwagen könnte es sich laut Zeugen um eine neuere Mercedes A-Klasse oder um einen Mercedes Kombi handeln.

Der erste Tatverdächtige ist etwa 1,75 Meter groß, hat leicht gebräunte Haut und einen dunkelblonden oder rötlichen Bart. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und Jeans. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und trug blaue Einweghandschuhe. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Bewaffnet war er mit einer grauen Pistole.

Der zweite Verdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und hat schwarze Haare und einen Dreitagebart. Auch er trug eine schwarze Sturmhaube, blaue Handschuhe und eine schwarze Jacke.

Der dritte Mann, der vor dem Laden wartete, war dunkel gekleidet und trug eine Baseballkappe. Er telefonierte während der Tat.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem gesuchten Fluchtwagen machen können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /bw

