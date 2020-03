Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar betrunken Unfall verursacht - Weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend (12.03.2020) offenbar betrunken mit seinem Opel ein in der Rohrackerstraße geparktes Auto gestreift und ist anschließend geflüchtet. Gegen 23.15 Uhr fuhr der Tatverdächtige in der Rohrackerstraße in aufsteigender Richtung, als er offenbar den am Fahrbahnrand geparkten Dacia einer 73-Jährigen streifte. Im Anschluss setzte der Mann seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Polizeibeamte stellten ihn im Rahmen der Fahndung schließlich an der Sillenbucher Straße fest. Der Mann war mit seinem Auto in einem Straßengraben stecken geblieben. Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Er musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Auf Grund der zahlreichen Beschädigungen am Opel sucht die Polizei nun weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden. zu melden.

