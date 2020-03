Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Taxifahrt nicht bezahlt - Fahrer offenbar bedroht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum Donnerstag (12.03.2020) in der Bockelstraße zunächst eine Taxifahrt nicht bezahlt und dann den Taxifahrer bedroht zu haben. Der Mann stieg gegen 01.15 Uhr in Degerloch gemeinsam mit einer 67 Jahre alten Begleiterin in das Taxi ein und ließ sich zur Bockelstraße fahren. Als der 42-jährige Taxifahrer nach der Ankunft um die Begleichung der Rechnung bat, sagte der Fahrgast offenbar, er habe kein Geld, sondern nur ein Messer. Darauf holte er anscheinend tatsächlich ein Messer aus der Tasche und hielt es dem Fahrer vor das Gesicht, anschließend ging er mit seiner Begleitung weiter, ohne bezahlt zu haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurze Zeit später fest. Der deutsche Staatsangehörige wird nun im Laufe des Freitags mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

