Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Donnerstag (12.03.2020) zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren, die im Verdacht stehen, in einen Supermarkt an der Wallensteinstraße eingebrochen zu haben, vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen schlugen gegen 01.15 Uhr offenbar die Scheibe des Marktes ein, stahlen im Kassenbereich Zigarettenschachteln im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten anschließend. Polizeibeamte nahmen die Tatverdächtigen schließlich am Kaufpark Freiberg fest. Das mutmaßliche Diebesgut führten sie bei sich. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und der 17-Jährige in die Obhut der Mitarbeiter eines Heims übergeben.

