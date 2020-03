Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (10.03.2020) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in mehreren Bekleidungsgeschäften an der Königstraße Waren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Gegen 17.30 Uhr beobachtete ein Zeuge den Tatverdächtigen, wie dieser in einem Hinterhof an der Lautenschlagerstraße diverse Kleidungsstücke ausbreitete und sortierte. Hinzugerufene Polizeibeamte kontrollierten den 35-Jährigen und stellten an einem Schuhpaar noch ein Sicherheitsetikett fest. Auch bei den anderen Kleidungsstücken handelt es sich mutmaßlich um Diebesgut. Die Beamten nahmen den polnischen Staatsangehörigen fest. Er wird im Lauf des Tages (11.03.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

