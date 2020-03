Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Nach einem Brand in einer Wohnung an der Niersteiner Straße ist am Mittwoch (11.03.2020) die mutmaßliche Mieterin mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Durch das Feuer entstand ein beträchtlicher Sachschaden, die Brandwohnung im dritten Stock sowie die darunter und darüber liegende Wohnung sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Gegen 07.40 Uhr drang Rauch aus einem Fenster der betroffenen Wohnung, den eine Zeugin aus dem Nachbarhaus bemerkte. Sie alarmierte Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Die Bewohnerin der Brandwohnung musste mittels Leiter vom Balkon gerettet werden, eine weitere Hausbewohnerin flüchtete sich aufs Hausdach. Feuerwehrleute brachten sie mit einer Drehleiter in Sicherheit. Die anderen Hausbewohner retteten sich eigenständig ins Freie. Rettungsdienste brachten die 57-jährige Bewohnerin in ein Krankenhaus, drei weitere Menschen wurden ambulant vor Ort behandelt. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

