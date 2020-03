Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gartenhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (10.03.2010) in einer Kleingartenanlage an der Hirschsprungallee in ein Gartenhaus eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 17.00 Uhr und 09.00 Uhr die Tür des Gartenhauses auf und stahlen daraus zwei Flaschen Alkohol und Knabberartikel. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten an vier weiteren Gartenhütten Aufbruchspuren. Dort gelang es den Tätern offenbar nicht, in das Innere der Hütten zu gelangen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

