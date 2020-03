Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Arbeitsunfall

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann ist am Dienstag (10.03.2020) bei Arbeiten in einer Tiefgarage an der Julius-Hölder-Straße schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit Arbeiten an der Hebevorrichtung einer Duplex-Garage beschäftigt, als die Hydraulik sich plötzlich absenkte und den 29-Jährigen einklemmte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

