Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (09.03.2020) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem Kaufhaus an der Marktstraße eine Sonnenbrille im Wert von rund 450 Euro gestohlen zu haben. Gegen 14.30 Uhr beobachtete ein Detektiv den 34-Jährigen, wie dieser zunächst die Sicherung an der Sonnenbrille entfernte und diese anschließend in seiner Jackentasche verstaute. Noch bevor der Tatverdächtige das Geschäft verließ, sprach der Zeuge den Mann an und alarmierte die Polizei. Der bereits polizeibekannte Rumäne wird im Laufe des Dienstags (10.03.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

