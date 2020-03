Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Dieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein offenbar alkoholisierter 19 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Sonntag (08.03.2020) in einem Imbiss in der Theodor-Heuss-Passage offenbar versucht, Kartoffelchips und Getränke zu stehlen und hat sich dann gegen das Festhalten durch Zeugen gewehrt. Der 19-Jährige kaufte gegen 01.10 Uhr zunächst Süßigkeiten, beschädigte während des Bezahlens jedoch offenbar die Kasse und das Kartenlesegerät. Er verließ zunächst den Imbiss, kam jedoch wenig später zurück, nahm mehrere Packungen Kartoffelchips aus der Auslage und wollte wieder gehen. Vier Zeugen, ein 25 Jahre alter Mann und drei Frauen im Alter von 19, 31 und 32 Jahren, die gerade vor dem Imbiss vorbeigingen, verhinderten das. Dabei stieß der Tatverdächtige die 32-Jährige heftig zu Boden, sie blieb jedoch unverletzt. Bevor die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten eintrafen, nahm der Tatverdächtige mehrere Getränke aus einem Regal und wollte erneut flüchten. Die Zeugen hielten ihn auch diesmal fest, dabei kam es zu einer Rangelei. Die eintreffenden Beamten nahmen in dieser unübersichtlichen Situation alle beteiligten Personen, auch die Zeugen, vorläufig fest. Dabei kam es offenbar auch zu Widerstandshandlungen der Zeugen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

