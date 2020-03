Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (06.03.2020) nach umfangreichen Ermittlungen einen 35-Jährigen im Bereich der Mineralbäder festgenommen, der im Verdacht steht, mit großen Mengen verschiedener Betäubungsmittel gehandelt zu haben. Ermittlungen führten außerdem auf die Spur eines 29-jährigen Mannes sowie einer 24 Jahre alten Frau, die ebenfalls mit diversen Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen. Bei der Festnahme des 35-Jährigen gegen 14.50 Uhr beschlagnahmten Polizeibeamte etwa 700 Ecstasy-Tabletten. Die Durchsuchung seines Schrebergartens führte zum Auffinden von zirka 1.760 Gramm Amphetamin, 100 Gramm MDMA, und weiteren rund 700 Ecstasy-Tabletten sowie kleinerer Mengen Ketamin und Marihuana. In der Wohnung des 29-Jährigen wurden rund 200 Ecstasy-Tabletten, rund 35 Gramm Ketamin und etwa 4.000 Euro mutmaßliches Dealergeld beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung der Wohnung der 24-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten ebenfalls große Mengen verschiedener Betäubungsmittel: Rund 300 Ecstasy-Tabletten, 15 Gramm Kokain, 45 Gramm MDMA, 17 Gramm Amphetamin und 69 Gramm Ketamin. Der 35-jährige Deutsche und die 24-Jährige, die ebenfalls deutsche Staatsbürgerin ist, wurden am Samstag (07.03.2020) dem zuständigen Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Der 29-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell