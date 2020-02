Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Reifen mit Felgen entwendet

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Zeit von Montag bis Samstagmorgen wurde in Bad Neuenahr von einem schwarzen Mercedes 1 Reifen mit Felge entwendet. Der PKW stand zum Tatzeitpunkt auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Walporzheimer Straße.

