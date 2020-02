Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Insgesamt bei 5 Autofahrern stellten die Beamten der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler am Wochenende Drogen- bzw. Alkoholeinfluss fest. Am Freitagabend wurde in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein 34jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Am frühen Samstagmorgen wurde in Mayschoß bei der Kontrolle eines 19jährigen PKW-Fahrers Alkoholeinfluss festgestellt. Am Samstagabend wurde der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler ein erheblich beschädigter PKW gemeldet, der zudem verkehrsunsicher geführt würde. Bei der Überprüfung des 62jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten fest, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Woher die Unfallschäden am Fahrzeug kamen, konnte der Fahrer nicht erklären. Die Unfallstelle konnte bislang auch noch nicht ermittelt werden. Weiterhin wurden in seinem PKW Betäubungsmittel gefunden. Ebenfalls am Samstagabend wurde in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein 32jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch er stand unter Alkoholeinfluss. Am frühen Sonntagmorgen wurde in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein 28jähriger PKW-Fahrer angehalten, der unter Drogeneinfluss stand. Allen 5 Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und er Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

