Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: PKW-Aufbrüche

Mayen/Kottenheim (ots)

Am 15.02.2020, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, kam es auf dem HIT-Parkplatz in Mayen und in der Bürresheimer Straße in Kottenheim zu zwei PKW-Aufbrüchen. In beiden Fällen wurde die Seitenscheibe der Fahrzeuge eingeschlagen. In Mayen wurde eine Geldbörse und in Kottenheim zwei Rucksäcke samt Inhalt entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen unter der Rufnummer 02651-801-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de



