Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Grafschaft-Gelsdorf (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:05 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Sinzig mit seinem PKW Seat in Grafschaft-Gelsdorf die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße in Richtung Altenahrer Straße. Ausgangs einer Linkskurve kam der PKW mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde in eine angrenzende Apfelbaumplantage geschleudert. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Nach notärztlicher Versorgung wurde dieser in ein hiesiges Krankenhaus eingeliefert. Neben der Polizei Ahrweiler und dem DRK-Rettungsdienst, waren Feuerwehrkräfte der Gemeinde Grafschaft und der Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Kaserne im Einsatz. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

