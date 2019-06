Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Feuer im Treppenhaus

Rettungskräfte rückten am Sonntag zu in Ulm aus.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr kamen die Einsatzkräfte in die Yorckstraße. Dort brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Ein Nachbar hatte das Feuer bereits gelöscht. Ersten Erkenntnissen zufolge war es in einem Eimer im Treppenhaus ausgebrochen. Wie die Flammen dort entstanden sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Ulmer Polizei (0731/1880) Die Bewohner blieben unverletzt.

