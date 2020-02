Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Ladendiebe flüchten aus ohne Beute

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Freitagabend versuchten zwei männliche Personen im Knauber in Bad Neuenahr-Ahrweiler mehrere Haushaltsgegenstände zu entwenden. Die Waren hatten die Täter dazu bereits in einem Einkaufswagen deponiert. Nachdem sie nach Passieren der Kasse durch den Ladendetektiv angesprochen wurden, flüchteten sie ohne Beute mit einem PKW. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter dauern an.

