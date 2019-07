Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Wohnungseinbruch

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu heute ( 17. Juli) versucht in ein Einfamilienhaus in Mönchengladbach-Wickrath auf dem Maikäferweg einzudringen. Sie hatten versucht die Terrassentür und Haustüre aufzuhebeln. Die Bewohner wurden durch die Geräusche geweckt und machten das Licht an. Offenbar dadurch gestört, flüchteten der oder die Täter.(wr)

