Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 20.10.2019

Cuxhaven (ots)

Langen: Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht- In der Zeit vom 18.10.2019 - 05:00 Uhr bis 19.10.2019 - 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße auf dem Berge in Langen einen ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen Honda Jazz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Geestland unter der Nummer 04743/9280 entgegen.

Cuxhaven: Ohne Führerschein mit dem E-Scooter unterwegs Am Samstag gegen 10.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Cuxhaven mit einem E-Scooter die Beethovenallee. Da der E-Scooter 40 km/h fuhr, hätte er versichert sein müssen und der Fahrer hätte im Besitz eines entsprechenden Führerscheines sein müssen. Beides war hier nicht der Fall. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cuxhaven: Ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs Am Samstag gegen 19.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Westpreußenstraße einen Opel Corsa. Dabei stellten sie fest, dass der 39-jährige Fahrer aus Cuxhaven keinen Führerschein besitzt und dazu noch unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens und der Untersagung der Weiterfahrt, wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Cuxhaven: Etwas zuviel Alkohol... hatte ein 21-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen getrunken. Bei einer Kontrolle der Polizei am Sonntag gegen 02.40 Uhr in Altenbruch, stellten die Polizeibeamten einen Alkoholwert von 0,5 Promille fest. Auf den jungen Mann kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Das Auto blieb vorerst stehen.

