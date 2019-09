Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tür hält Einbrechern stand

Bocholt (ots)

Gescheitert ist ein Unbekannter am Montag bei einem Einbruch in Bocholt-Barlo. Der Täter war zunächst in die Garage eines Wohnhauses an der Straße Dölls Diek eingedrungen. Vergeblich versuchte er, von dort eine Verbindungstür in das Wohnhaus selbst aufzuhebeln. Ob es zu einem Diebstahl aus der Garage kam, war zunächst nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen 09.00 Uhr und 21.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

