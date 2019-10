Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Armbanduhr nach Einbruch in Grundschule aufgefunden

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am Mittwochabend (16.10.2019) gegen 23 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in der Straße "Am Dorphuus" in die Grundschule in Lunestedt ein. Sie versuchten zunächst, mehrere Nebeneingangstüren aufzuhebeln, bis dann eine Tür nachgab. Innen wurden zwei weitere Türen aufgebrochen. Als eine Alarmanlage auslöste, suchten die Täter unerkannt das Weite. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

Am Tatort blieb die abgebildete Armbanduhr (Fossil Blue) zurück. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Schiffdorf entgegen (Tel.: 04706 9480).

