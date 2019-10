Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher flüchten ++ Zeugen nach Straftatenserie gesucht ++ Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Einbrecher flüchten

Hemmoor. Am gestrigen Dienstag (15.10.2019) verschafften sich bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus im Tannenweg in Hemmoor. Hier wurden die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Durch die Heimkehr der Bewohner gegen 20:15 Uhr dürften die Täter gestört und vom Tatort geflüchtet sein. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht gefasst werden. Was die Täter erlangen konnten, steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter(n) sowie zu verdächtigen Fahrzeugen in der Nähe machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (04771/607-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

++++++

Polizei sucht Zeugen nach Straftatenserie

Cadenberge. In der Nacht von Montag, 14.10.19, auf Dienstag, 15.10.19, ist eine Gruppe junger Straftäter im Alter von 12 bis 24 Jahre durch Cadenberge gezogen und hat offensichtlich willkürlich mehrere Straftaten begangen. So haben die vier Kinder, Jugendlichen und jungen Männer am Bahnhof die Scheiben zweier Wartehäuschen zerstört. Weiter in der Bahnhofstraße wurde die Scheibe eines geparkten PKW eingeworfen, danach wollten die Täter einen Zigaretten- und einen Kaugummiautomaten aufbrechen. Bei dieser Tat sind die Vier gestört worden und flüchteten. Jedoch war die Gruppe damit in der Bahnhofstraße noch nicht fertig. Sie versuchten in eine Schlosserei einzubrechen, was jedoch misslang. Von dort ging es in die Langenstraße. Vom Hof eines Maschinenunternehmens wurde ein Fahrrad und ein E-Roller entwendet. Auf dem Gelände der Firma haben die Vier auch die Scheibe eines Traktors zerstört. Nachdem die Gruppe von der Polizei festgenommen werden konnten, werden bei der Durchsuchung des 12-jährigen Tatverdächtigen noch diverse Kreditkarten und Ausweispapiere gefunden, die aus einem zurückliegenden PKW-Aufbruch stammen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Tatnacht etwas gehört oder beobachtet haben, sich bei der Polizei in Hemmoor (04771-6070) oder Cadenberge (04777-808480) zu melden. Ebenso ist nicht auszuschließen, dass die Gruppe in der Nacht weitere Straftaten begangen hat. Mögliche Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

++++++

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven. Gestern Nachmittag (15.10.19), gegen 15.45 Uhr, ist es an der Kreuzung Hamburg-Amerika-Straße und Gorch-Fock-Straße zu einem leichten Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Radfahrer und einem PKW gekommen. Die PKW-Fahrerin hatte an der Rechts-vor-links Kreuzung die Vorfahrt des Radfahrers missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurde das Fahrrad beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Autofahrerin hatte sich nur kurz nach dem Jugendlichen erkundigt, dann aber ihre Fahrt fortgesetzt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu der Unfallverursacherin machen können. Wer etwas zu dem Unfall oder der PKW-Fahrerin sagen kann, wird gebeten, sich unter 04721-5730 bei der Polizei Cuxhaven zu melden.

++++++

