Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 19.10.2019

Cuxhaven (ots)

Otterndorf: Betrunken Auto gefahren Am Samstag gegen 21.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife auf der Cuxhavener Landstraße in Otterndorf den 34-jährigen Fahrer eines VW Golf, nachdem er durch "Schlanglinien" aufgefallen war. Bei dem Mann konnte ein Alkoholwert von 2,68 Promille festgestellt werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus und der Sicherstellung des Führerscheines, wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cuxhaven: Einbruch in Einfamilienhaus Zwischen Freitag, 13.00 Uhr, und Samstag, 11.00 Uhr, war ein Einfamilienhaus in der Hoffmann-von-Fallersleben-Str. das Ziel von Einbrechern. Sie hebelten die Terrassentür des Hauses auf, drangen ein und durchsuchten alle Räume. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden, so die Polizei.

Es entstand Sachschaden

Zeugen werden gebeten, sich unter 04721/5730 bei der Polizei Cuxhaven zu melden.

