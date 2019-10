POL-ME: Gleich zwei Brandlegungen in der Nacht zu Dienstag - Velbert - 1910144

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Dienstag (29. Oktober 2019) wurden Feuerwehr und Polizei zu gleich zwei Bränden in Velbert gerufen. Sowohl an der Friedrich-Ebert-Straße als auch an der Kastanienallee ist dabei ein Sachschaden entstanden. Die Polizei geht bei den Brandursachen von vorsätzlicher Brandlegung aus und bittet zur Unterstützung ihrer Ermittlungen um Zeugenhinweise.

Um kurz vor 2 Uhr bemerkte ein Anwohner der Kastanienallee, dass vor einem Mehrfamilienhaus ein etwa zweieinhalb bis drei Meter hoher Zaun in Vollbrand stand. Das Feuer hatte schon auf eine Hecke übergegriffen und Bäume beschädigt. Der Mann alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche nur durch ihren schnellen Einsatz verhindern konnte, dass das Feuer auf das Mehrfamilienhaus übergriff. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Kurze Zeit später, gegen 2:10 Uhr, stellte dann die auf der Suche nach einem möglichen Tatverdächtigen eingesetzte Besatzung eines Streifenwagens auf dem rückseitigen Gelände einer Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße einen brennenden Spind fest. Bevor ein größerer Schaden entstehen konnte, löschten die beiden Polizisten den Brand mit ihrem Feuerlöscher. Für das Gebäude der Tankstelle bestand keinerlei Gefahr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei gehen die Ermittler bei den Brandursachen von vorsätzlicher Brandlegung aus. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

