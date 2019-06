Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Ladendieb in Haft

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.06.2019 Nr. 2

13.06 / Ladendieb in Haft

Walsrode: Polizeibeamte nahmen in der Innenstadt Walsrodes am Dienstag einen 20jährigen Ladendieb fest. Der junge Mann aus Braunschweig hatte zuvor in einem Einkaufsmarkt an der Rudolf-Diesel-Straße zehn Flaschen hochwertigen Wodka im Wert von rund 350 Euro gestohlen und war über die Videoaufzeichnung identifiziert worden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter im Stadtgebiet angetroffen und verhaftet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wurde er dem Haftrichter in Walsrode vorgeführt. Dieser erließ einen U-Haftbefehl. Der bereits mehrfach in Erscheinung getretene Heranwachsene war erst Ende Mai 2019 vom Amtsgericht Braunschweig zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell