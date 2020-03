Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (08.03.2020) an der Straße Neue Brücke einen VW Up gestohlen. Die Diebe gelangten zwischen Mitternacht und 17.15 Uhr auf unbekannte Weise in den am Straßenrand geparkten weißen VW mit dem amtlichen Kennzeichen WN-UP 8000 und stahlen ihn. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell