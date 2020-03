Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angerempelt und bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Freitagnachmittag (06.03.2020) einen 52 Jahre alten Passanten auf dem Karlsplatz bestohlen. Der 52-Jährige war gegen 16.00 Uhr auf dem Karlsplatz unterwegs, als ihn einer der Täter anrempelte und beinahe zu Fall brachte. Während sich der Täter entschuldigte, kam ein Komplize des Diebes hinzu und stahl eine Tasche mit Fotozubehör im Wert von mehreren Tausend Euro, die der 52-Jährige über die Schulter hängen hatte. Nach ersten Ermittlungen muss der Komplize den Riemen der Tasche durchgeschnitten haben. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Charlottenplatz. Laut dem Opfer sollen die beiden Täter rund 170 Zentimeter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und sportlich schlank sein. Beide sollen südländisch aussehen, einer trug einen grauen, der andere einen schwarzen Kapuzenpulli. Beide hatten Jeanshosen an und einer der Täter sprach gebrochen englisch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

