Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior betrogen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (05.03.2020) auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Schwieberdinger Straße einen 82 Jahre alten Mann betrogen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Der Unbekannte sprach den Senior gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz an und gab sich als Bekannter des 82-Jährigen aus. Der Betrüger bat den Senior in sein Auto und erzählte ihm, dass er 1.000 Euro benötige, um einen Rollstuhl für seinen gehbehinderten Vater kaufen zu können. Als Gegenleistung übergab der Unbekannte einen Mantel. Nachdem der 82-Jährige dies zunächst ablehnte, übergab ihm der Betrüger zwei weitere Mäntel, woraufhin der Senior ihm sein gesamtes Bargeld übergab. Anschließend nahm der Betrüger die zuvor übergebenen Mäntel wieder an sich und flüchtete mit seinem schwarzen Lieferwagen. Das Opfer beschrieb den Unbekannten als etwa 35 bis 45 Jahre alten Südländer, der sich Antonio nannte. Er war gepflegt, sprach leicht gebrochenes Deutsch und hatte dunkle schwarze Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell