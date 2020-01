Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher in Jülich unterwegs

Jülich (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus und verursachten einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Am Donnerstag wurde die Polizei in die Lohmühlenstraße nach Jülich gerufen. Dort hatten sich unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag, 17:00 Uhr und Donnerstagmorgen 08:30 Uhr an der Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses zu schaffen gemacht. Sie zerschlugen die Glasscheibe, öffneten die Tür und gelangten auf diesem Wege ins Haus. Die Bewohnerin stellte nach ihrer Rückkehr die aufgebrochene Tür fest und bemerkte, dass ihr Schmuck nicht mehr im Haus war.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Sollten Sie Angaben machen können, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können, melden Sie sich unter 110 bei der Polizei Düren.

