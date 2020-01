Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Merzenich (ots)

Zwei Jugendliche versuchten in der Nacht zu Donnerstag ein Fahrrad zu stehlen, hierbei wurden sie von zwei aufmerksamen Zeugen beobachtet und gestellt.

Als zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Bahnhof in Merzenich versuchten, das Schloss eines Herrenfahrrads aufzuschneiden, wurden sie von zwei aufmerksamen Zeugen beobachtet. Als die Zeugen die Jugendlichen ansprachen, versuchten sie zunächst zu flüchten. Der 17-jährige Tatverdächtige konnte jedoch eingeholt und festgehalten werden. Sein 16-jähriger Mittäter kehrte anschließend auf Zuruf zum Tatort zurück.

Die jungen Männer wurden bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten und später an die Erziehungsberechtigten übergeben.

