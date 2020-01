Polizei Düren

POL-DN: Drei Einbrüche in Merzenich und Düren

Bild-Infos

Download

Merzenich/Düren (ots)

Insgesamt drei freistehende Einfamilienhäuser gerieten am Mittwoch zwischen 13:30 Uhr und 22:30 Uhr in den Fokus von Einbrechern.

In der Ortslage Echtz gelangten unbekannte Täter in ein Haus auf der Straße "Zur Lohe". In der Grube-Alfred-Straße wurde in ein weiteres Haus eingebrochen. In beiden Fällen gelangten die Täter über den Garten an das Haus. In einem Fall hebelten sie die Terrassentür auf, im anderen wurde das Fenster eingeschlagen. Die Täter durchwühlten in beiden Fällen die Häuser, es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. In Merzenich-Golzheim drangen Einbrecher in ein Haus in der Straße "Im Hoverfeld" ein. Auch hier wurde ein Fenster eingeschlagen und anschließend das komplette Haus durchwühlt. Was entwendet wurde, konnte bisher nicht gesagt werden.

In allen drei Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell