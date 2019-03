Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unvollendeter Einbruch

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher haben sich in Katzweiler an einem Wohnhaus in der Straße "In der Schell" zu schaffen gemacht. Nach den bisherigen Ermittlungen versuchten die Täter in der Zeit zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr, und Montagmittag, 13 Uhr, ein Fenster aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Die Unbekannten brachen daraufhin ihr Vorhaben ab und verließen den Tatort mit leeren Händen. Zurück blieb allerdings ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro durch die Beschädigungen an dem Fenster.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 Kontakt mit der Kripo aufzunehmen. | cri

