Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Einsteigen Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin hat am Montagnachmittag in der Straße Am Franzosenstein beim Einsteigen in ihren Wagen einen anderen Pkw beschädigt. Die Frau öffnete die Autotür so weit, dass sie dabei mit der Tür ihres Wagens gegen ein anderes Auto stieß. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr die Frau weg. Eine Zeugin beobachtete den Unfall. Sie merkte sich das Kennzeichen der mutmaßlichen Unfallverursacherin und informierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht ein. |erf

