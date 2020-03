Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche treten gegen Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zum Freitag (05.03.2020) an der Schreiberstraße gegen einen Zigarettenautomaten getreten und Bargeld gestohlen. Ein Anwohner bemerkte die drei Jugendlichen gegen 22.20 Uhr, als sie mehrfach gegen den Automaten traten. Anschließend gingen sie weiter in Richtung Frauenstraße, wobei sich ein weiterer Jugendlicher dazugesellte. Hier traten sie auf einen weiteren Automaten ein. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte nahmen drei der vier Jugendlichen fest, der vierte flüchtete und warf dabei Münzgeld in geringer Höhe weg, dass er offenbar von den Automaten erbeutete. Die Jugendlichen, zwei 16-Jährige und ein bereits 18-Jähriger, wurden nach Abschluss der Maßnahmen ihren Eltern übergeben, sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Einen Sachschaden an den Automaten gibt es offenbar nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

