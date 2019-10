Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Pkw Aufbruch angezeigt, Ladendiebin ertappt

Iserlohn (ots)

Einbrecher nachmittags aktiv Am Sonntagnachmittag, in der Zeit von 13:00 Uhr - 17:30 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher die Terrassentür eines Hauses am Anemonenweg auf. Nachdem die Täter das Haus betreten hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie nahmen Schmuck und Bargeld mit. Sie hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Ladendiebin ertappt Eine Ladendiebin wurde gestern Morgen beim Ladendiebstahl ertappt und ihr konnte zudem ein Ladendiebstahl von vor 10 Tagen nachgewiesen werden. An beiden Tagen hatte die 39-jährige Iserlohnerin Spielwaren im Wert von mehr als 1.000,-- Euro gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.

BMW leer geräumt In der Nacht vom gestrigen Montag zum heutigen Dienstag knackten unbekannte Diebe einen Auf der Emst stehenden BMW und bauten Teile des Innenraumes (Navi, Lenkrad) aus und nahmen diese mit. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

