Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Autofahrer übersieht VW Transporter - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen hat in Klettgau-Erzingen ein Autofahrer einen VW Transporter übersehen, als er von einem Grundstück auf die Degernauer Straße einfuhr. Gegen 10:45 Uhr war der 66 Jahre alter BMW-Fahrer von einem Hofplatz nach links auf die Straße eingebogen, als er mit dem 41-jährigen VW-Fahrer zusammenstieß, der auf der Degernauer Straße in Richtung Wutöschingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrer leicht und kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die Beifahrerin im BMW wurde nicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt rund 23000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell